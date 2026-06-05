Супругов из Челябинска будут судить за создание незаконного банковского бизнеса

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении супругов из регионального центра. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019–2022 годах супруги в организованной группе осуществляли кассовое обслуживание компаний и бизнесменов без регистрации кредитной организации и получения лицензии. Они выдавали и принимали денежные средства, используя реквизиты и счета подконтрольных предприятий, которые открыли на подставных лиц. Сумма дохода составила около 30 млн руб. Кроме того, для совершения преступлений местные жители приобрели технику, предназначенную для неправомерного оборота денежных средств.

Уголовные дела также возбуждены в отношении других 14 участников группировки. Задержали подельников сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве дела в отношении супругов выделены в отдельные производства и направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска