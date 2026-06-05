Эксперт ВТБ объяснил, что нужно российскому фондовому рынку для здорового роста

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин объяснил, что нужно российскому фондовому рынку для здорового роста. По его словам, необходимы две вещи: больше по-настоящему качественных компаний на бирже и высокий уровень доверия со стороны инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Средин

Фото: Предоставлено ВТБ Дмитрий Средин

Фото: Предоставлено ВТБ

Господин Средин подчеркнул, что IPO (первичное размещение акций) нельзя воспринимать как разовую сделку по продаже бумаг. Это финал серьезной внутренней перестройки бизнеса: компания обязана стать прозрачной, наладить корпоративное управление и разработать долгосрочную стратегию роста. Только так она станет понятной и интересной рынку.

«Рынок капитала очень чувствителен к доверию. Неудачное IPO, проведенное в неподходящий момент или с завышенной оценкой, способно надолго снизить интерес инвесторов. Поэтому важны не количество размещений, а их качество. Публичный рынок должен пополняться крупными, понятными и ликвидными эмитентами, способными формировать долгосрочный интерес инвесторов»,— отметил Дмитрий Средин.

Он добавил, что подходы к стимулированию выхода на биржу должны различаться для государственных и частных компаний. Для госкомпаний можно сформировать понятную очередь кандидатов на размещение и сопровождать их на всех этапах подготовки. Частному бизнесу нужны иные стимулы — налоговые льготы, регуляторные послабления и прочие меры поддержки, делающие статус публичной компании выгодным.

Сегодня ключевые игроки на российском рынке — частные инвесторы. Именно их растущая активность определит успех будущих размещений. Поэтому господин Средин дал простой, но важный совет: «Работайте в России и инвестируйте в России».

Отдельно топ-менеджер ВТБ прокомментировал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. По его словам, это важное, но далеко не единственное направление для вложений. «Профессиональный инвестор формирует диверсифицированный портфель и оценивает возможности в различных отраслях. Искусственный интеллект — важное направление, но далеко не единственное, которое привлекает инвестиционный капитал», — пояснил он.

Таким образом, в ВТБ призывают не гнаться за числом размещений, а сосредоточиться на зрелости эмитентов и укреплении доверия — это, по мнению банка, позволит рынку расти стабильно и без потрясений.