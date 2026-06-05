За ночь над Россией сбили 123 беспилотника

Силы ПВО с 20:00 до 07:00 мск сбили 123 беспилотника ВСУ над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.

С начала суток мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых дронах на подлете к столице. Московский аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы с ограничениями. Временно не работает аэропорт Жуковский.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом за ночь сбили четыре беспилотника. Над Тульской областью уничтожили 14 дронов, написал в Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев. По данным оперштаба Курской области, из-за обстрела ВСУ в регионе погиб мужчина.