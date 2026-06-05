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Вблизи Москвы сбиты два беспилотника

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Примерно в 5:45 мск в районе московского аэропорта Внуково второй раз с начала ночи ввели ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация предупредила о возможном изменении в расписании вылета и прилета самолетов. Всего с начала ночи работу приостановили или ограничили 12 аэропортов России.

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