Вблизи Москвы сбиты два беспилотника

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Примерно в 5:45 мск в районе московского аэропорта Внуково второй раз с начала ночи ввели ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация предупредила о возможном изменении в расписании вылета и прилета самолетов. Всего с начала ночи работу приостановили или ограничили 12 аэропортов России.