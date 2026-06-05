Лавров: желание Уиткоффа и Кушнера нормализовать отношения с Россией ни во что не воплощается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер искренне заинтересованы в нормализации отношений с Москвой. При этом, по его словам, это желание пока ни во что не воплощается.

«Мы ценим то, что переговорщики, господа Уиткофф и Кушнер, очень добрые чувства испытывают к нашей стране. Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются»,— сказал господин Лавров в интервью «Известиям».

Как напомнил министр, 15 августа исполнится год со дня саммита в Анкоридже по рассмотрению американских предложений по Украине. «И с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения»,— указал Сергей Лавров. Он также добавил, что Вашингтон продолжает продавать оружие Украине, а также реализовывать совместные с Украиной программы по развитию вооружений.