Саратовская область на ПМЭФ договорилась с Ozon о развитии логистики в регионе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на ПМЭФ-2026 обсудил с представителями Ozon развитие логистического кластера в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

На территории Саратова уже работает складской комплекс Ozon, обслуживающий несколько регионов. Компания планирует развивать логистическую инфраструктуру и создавать дополнительные рабочие места.

Также обсуждалось продвижение саратовских брендов через платформу. На витрине маркетплейса «Сделано в Саратове» сейчас представлено более 1,5 тыс. товаров.

Нина Шевченко