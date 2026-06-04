Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Саратовская область на ПМЭФ договорилась с Ozon о развитии логистики в регионе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на ПМЭФ-2026 обсудил с представителями Ozon развитие логистического кластера в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: t.me / busargin_r

Фото: t.me / busargin_r

На территории Саратова уже работает складской комплекс Ozon, обслуживающий несколько регионов. Компания планирует развивать логистическую инфраструктуру и создавать дополнительные рабочие места.

Также обсуждалось продвижение саратовских брендов через платформу. На витрине маркетплейса «Сделано в Саратове» сейчас представлено более 1,5 тыс. товаров.

Нина Шевченко