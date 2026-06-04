Саратовская область обсудила с «ФосАгро» инвестиции в «Апатит» и соцсферу

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на Петербургском международном экономическом форуме 2026 обсудил с руководством ПАО «ФосАгро» развитие АО «Апатит» и социальные проекты в Балакове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

«Апатит» производит фосфорсодержащие удобрения, фосфорную и серную кислоты. Юрлицо зарегистрировано в Череповце Вологодской области. Завод входит в группу «ФосАгро». Филиал «Апатита» есть в селе Быков Отрог Балаковского района Саратовской области. Он работает с 2015 года. С марта 2025 года балаковским заводом руководит экс-директор Волховского филиала «Апатита» Алексей Иванов.

Проект развития «Апатита» предусматривает техническое перевооружение и наращивание мощностей. Инвестиции в балаковский филиал за пять лет превысили 57 млрд руб.

На социальные и благотворительные проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и благоустройства компания направит более 650 млн руб.

Нина Шевченко