Суд отказал жителю пензенского Беково в смягчении приговора за смертельное ДТП

Пензенский облсуд отклонил апелляцию 25-летнего жителя Беково, осужденного за аварию, в которой погибла его 22-летняя знакомая. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Суд установил, что рано утром 21 июня прошлого мужчина, катая знакомую на автомобиле ВАЗ-21104, попал в ДТП с другой машиной на трассе Тамбов — Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково: он не уступил дорогу попутному автомобилю «Лада-217030» справа от него. Виновник скрылся с места аварии. Его пассажирка получила тяжелые травмы и умерла в больнице через три дня.

Суд первой инстанции приговорил водителя к семи годам колонии-поселении и лишил прав на два с половиной года. Осужденный и его защита обжаловали приговор, однако апелляция сочла его справедливым и отказала в смягчении срока.

Нина Шевченко