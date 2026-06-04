Сервисный центр ТМХ и новые «Магниты» в Саратовской области обсудили на ПМЭФ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на Петербургском международном экономическом форуме 2026 провел переговоры с руководством «Трансмашхолдинга» («ТМХ») и «Магнита». О достигнутых договоренностях он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

С «ТМХ» обсуждалось развитие пассажирских перевозок и создание сервисного центра по ремонту транспорта на базе одного из местных заводов. В регионе уже работают несколько предприятий холдинга, в том числе «Завод аккумуляторных батарей», «Энгельсский завод электрического транспорта» и три локомотивных депо.

С «Магнитом» предметом переговоров стало расширение сотрудничества с местными поставщиками и фермерами. Также стороны обсудили увеличение числа торговых точек в малых населенных пунктах региона.

Нина Шевченко