Астраханская область на ПМЭФ заключила пакет соглашений на 21 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 Астраханская область подписала соглашения на общую сумму более 21 млрд руб. Основные направления — судостроение, обрабатывающая промышленность, рыбная отрасль и АПК, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

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Компания «Морские комплексные системы» планирует запустить производство импортозамещающих судовых комплектующих. 5,5 млрд руб. будет направлено на создание тепличного комплекса «Кедр». «Руссоль» построит в Ахтубинском районе новый грузовой причал, «ЮгОвощСбыт» возведет комплекс для закупки, хранения и реализации сельхозпродукции.

Также подписано трехлетнее соглашение с ООО «АГРО-ПРОГРЕСС АХТУБА+» об инвестициях в 200 млн руб. на создание семеноводческого комплекса. Предприятие выращивает овощи открытого грунта, бахчевые и зерновые. Проект предполагает создание замкнутого цикла «выращивание — производство — переработка» и открытие агроклассов в Ахтубинском районе для подготовки кадров.

Нина Шевченко