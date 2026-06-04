Суд обязал пензенца заплатить 2,3 млн за взятку сотруднику ФСБ в 500 тыс. рублей

Октябрьский районный суд Пензы 4 июня вынес приговор местному жителю за взятку сотруднику ФСБ в 500 тыс. руб. (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В феврале 2026 года фигурант положил деньги на приборную панель автомобиля перед сотрудником ФСБ. За это он потребовал от силовика утаить компромат на него и сына, иначе их лишили бы гражданства и выдворили из России.

Во время слушаний подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф 2,5 млн руб. Однако с учетом срока задержания и домашнего ареста суд смягчил санкцию до 2,3 млн руб.

Дополнительно суд постановил конфисковать в пользу государства саму взятку в размере 500 тыс. руб. Приговор пока не вступил в силу.

Нина Шевченко