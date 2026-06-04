Лед еще не тронулся, господа присяжные заседатели

Палата адвокатов Нижегородской области (ПАНО) готовит обращения к президенту России, в Верховный суд РФ, правительство и Совет по правам человека при президенте. Поводом стала отмена всех оправдательных вердиктов, вынесенных судом присяжных. При этом в регионе есть уголовные дела, по которым апелляционная инстанция отменяла по четыре оправдательных вердикта, — судебные процессы длились годами до тех пор, пока очередная коллегия присяжных не признавала человека виновным. Надежда людей на справедливое разбирательство и сам смысл существования в России суда присяжных исчезают при таком подходе к нему профессиональной судебной системы. Адвокаты обсудили существующую практику и собрали предложения для органов власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитники решили бороться за судебную устойчивость оправдательных приговоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Защитники решили бороться за судебную устойчивость оправдательных приговоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской адвокатской палате состоялся круглый стол «Проблемы защиты в суде присяжных», организованный по инициативе защитников по уголовным делам. Основная проблема одна — ни один из вынесенных присяжными оправдательных вердиктов в регионе не устоял. Все они были отменены областным судом по апелляционным представлениям прокуратуры. По словам президента ПАНО Николая Рогачева, за последние три года с участием присяжных заседателей в Нижегородской области рассмотрено 31 уголовное дело. Само по себе это очень маленькое количество: судя по общему валу обвинений, народные судьи могли бы рассмотреть на два порядка больше дел.

По этим делам было вынесено 15 оправдательных вердиктов, и все они были отменены при апелляционном рассмотрении.

При этом к 16 обвинительным вердиктам, которые затем обжаловались адвокатами, у профессиональных судей затем никаких вопросов не возникло: апелляция всякий раз подтверждала виновность осужденных и обоснованность вынесенных им приговоров.

В качестве примеров были приведены дела, когда присяжные неоднократно оправдывали человека, считая его невиновным. Так, в Дивеево на протяжении нескольких лет четырежды выносился оправдательный приговор пенсионеру, который во время бурного застолья якобы нанес смертельное ранение своему знакомому. Доказательством стали следы крови на футболке пенсионера и показания фельдшера и врача, которым раненый якобы указал на убийцу. Нож нашли на улице у дома, биологические следы на его рукоятке принадлежали другому человеку.

В суде фельдшер и врач сообщили, что потерпевший был без сознания и ничего им сообщить не мог: наутро он скончался. Следователь не стал проверять причастность других гостей, в том числе проводить их генетическую экспертизу, чтобы установить, чьи следы на рукоятке ножа.

Адвокат Ирина Кулишева рассказала про нашумевшее в Нижнем Новгороде дело детского тренера Николая Кукушкина. Его дважды оправдывал суд присяжных по обвинению в умышленном убийстве, но прокуратура в третий раз обратилась в облсуд за его отменой. Отбиваясь с другом от семерых пьяных росгвардейцев, приставших к их девушкам, тренер перочинным ножом нанес ранения двум нападавшим, позже один из бойцов скончался.

Первый оправдательный вердикт по этому делу в облсуде отменили, указав, что адвокат воздействовал на присяжных, бросив ручку на стол и улыбаясь при допросе потерпевшего.

Защитники затем опросили самих присяжных, пояснивших, что они не видели подобных жестов. Однако этот опрос апелляционный суд не принял, а допросить присяжных не дал. При этом, по словам Ирины Кулишевой, в СКР не дали оценки фактам прямого давления на суд присяжных, когда в очередную коллегию «внедрился» пасынок начальника отдела гособвинителей прокуратуры Нижегородской области. Он «по заданию мамы» стал склонять других присяжных вынести обвинительный вердикт Николаю Кукушкину (поэтому третья по счету коллегия была распущена.— «Ъ»).

Из всех российских судов только Нижегородский райсуд, оправдывая человека, в нарушение закона избирает ему меру пресечения, добавила адвокат Кулишева. «Когда я работала гособвинителем в судах с участием присяжных, такого беспредела у нас не было», — подчеркнула она.

Отдельно нижегородские адвокаты обсудили формальные основания для отмены оправдательных вердиктов. Их отменяли, например, из-за того, что из дела внезапно пропал протокол с напутственным словом председательствующего судьи, за эмоциональные выражения адвоката, за то, что у присяжной мужа оштрафовали за превышение скорости на автомобиле.

Шедевром судебного творчества адвокат Игорь Караваев назвал отмену оправдательного вердикта из-за того, что защитник в своей речи процитировал фразу Уинстона Черчилля: «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны».

Апелляционный суд указал, что таким образом адвокат ориентировал коллегию на неравные условия защиты и гособвинения, а председательствующий не разъяснил присяжным, что «Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином РФ», поэтому его цитата характеризует обычаи и традиции Англии.

По итогам круглого стола ПАНО решила обратить внимание президента, СПЧ при президенте, правительства РФ и Верховного суда на тотальную отмену оправдательных решений. Это лишает гражданина надежды и конституционного права на справедливый суд, даже если в деле нет убедительных доказательств его вины. В частности, адвокаты считают необходимым исключить из постановления Пленума ВС РФ расширительную трактовку об «иных нарушениях» уголовно-процессуального закона, которые могут оказать воздействие на присяжных.

Любопытно, что вице-президент палаты адвокатов Свердловской области Игорь Михайлович убеждал нижегородских коллег идти напрямую к законодателям, а не писать в Верховный суд: «Это враг суда присяжных!».

Роман Кряжев