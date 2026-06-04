Из инженеров делают интеллигентов

В четверг, 4 июня, на полях Петербургского международного экономического форума обратили внимание на проблему нехватки инженерных кадров. Выступавшие чиновники и представители бизнеса сошлись во мнении, что проблемы с престижем профессии нет и специалистов недостает из-за отсутствия льготной ипотеки. Барьером являются и не самые высокие зарплаты. Изменить ситуацию к лучшему поможет внедрение ИИ как в образовании, так и на производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В промышленности и на производстве сегодня больше всего вакансий именно для инженеров, рассказал в ходе сессии «Инженерный код нации: восстановить или написать заново?» начальник управления президента по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов. Чтобы их заполнить, государство, по его словам, давно сформулировало тезис: «Без инженерной интеллигенции мы не сможем достичь технологических прорывов, особенно в условиях, когда технологии меняются за пару месяцев».

Господин Евтухов отметил, что «у нас существует и базис в виде советской инженерной школы, но существует дух предпринимательства, который проявился за последние 30 лет». После распада СССР, размышлял он, профессия не потеряла престиж, и причина недобора в вузы на эти направления в последние десятилетия — в самой системе обучения:

«Чтобы поступить в вузы, нужны высокие баллы по физике и математике, а у нас, по разным данным, до 30% школьников не справляются с программой, она перегружена, не хватает учителей, формат обучения устарел».

Он также напомнил, что с 2026 года физика стала обязательным предметом для поступления на ряде инженерных направлений. «Важно не просто делать физику обязательным ЕГЭ — важно, чтобы школьники еще и могли с ней справиться»,— заключил он. В 2026 году, по данным Рособрнадзора, сдавать физику на ЕГЭ решило 146,4 тыс. человек: это почти на четверть больше, чем в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления президента по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Начальник управления президента по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Впрочем, ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин уверен, что физика стала популярнее не только за счет «обязательности на ряд программ». «Усилия государства не проходят прахом. Растет и интерес у школьников, и зарплаты в сфере»,— заявил он. В качестве примера он привел направление металлообработки, где раньше были невысокие зарплаты, и выпускники предпочитали работать на общеинженерных специальностях. Теперь же, по словам Михаила Гордина, более половины из них идут работать по своей узкой специальности, так как там стали больше платить. Более того, отмечает он, растет и число студентов, поступающих на инженеров на платные места. «Не исключаю, что в других вузах — не топовых — ситуация может быть хуже. Но сейчас стремительно развивается ИИ, и производства автоматизируются. Может, в будущем в рядовых линейных инженерах потребность сократится»,— предположил ректор.

Дефицит кадров особенно заметен в Сибири, заметила заместитель гендиректора «Эн+» Наталья Альбрехт, добавив, что государство действительно делает уже многое, но в ИТ-сфере, ставшей очень популярной несколько лет назад, социальных гарантий больше. «Мне кажется, пришло время инженерной ипотеки — с вопросом жилья сталкиваются все выпускники, особенно в Сибири»,— заявила она. Модератор дискуссии телеведущая Александра Суворова тут же обратилась с вопросом о возможности введения льготного кредитования к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. «Я в коридоре встретил Антона Германовича (Силуанова.— “Ъ”), он прямо в глаза мне посмотрел и попросил не комментировать предложения, не прошедшие в Минфине согласования»,— сказал внезапно он. Впрочем, губернатор потом все равно признал: на то, чтобы развивать программы поддержки инженеров, у регионов денег нет и приходится пока действовать лишь «идеологически». Он отметил, что не только государству нужно активнее включаться в процесс поддержки инженерного образования: «Практика показывает, что корпоративные партнерства бизнеса с вузами не заходят дальше парочки отремонтированных аудиторий и 10–15 целевых мест. А нужна постоянная поддержка, практическая и методологическая».

Полина Ячменникова