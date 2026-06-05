Полис под прицелом

Крупнейшие страховые компании стали предлагать в рамках полисов страхования имущества физлиц покрытие рисков военных действий, включая падение обломков БПЛА, воздействие взрывной волны или работы систем ПВО. Дополнительные услуги увеличивают стоимость полиса на 10–12%. Юристы предупреждают о непростом пути доказательства страхового случая и неожиданных исключениях в покрытии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Крупные страховые компании стали предлагать своим клиентам страхование военных рисков. Например, включение в полис страхования дома покрытия риска «военных действий» в «Альфа Страховании» может увеличить его цену примерно на 10%. Аналогичные услуги в «Ингосстрахе» добавят к стоимости около 12%. Такие данные следуют из полисов, заключенных читателями “Ъ”. Из документов обеих компаний (с ними ознакомился “Ъ”) следует, что под страховыми случаями понимается повреждение или утрата застрахованного имущества в результате «военных действий, маневров, учений или операций военного характера любого рода», «использования любого вида вооружений — ракет, снарядов, мин, бомб и других боеприпасов, а также действий систем противовоздушной обороны, воздействия ударной волны». Вместе с тем «Ингосстрах» также включает в военные риски гражданскую войну, народные волнения всякого рода или забастовки.

Ряд других компаний — «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Согласие»,— как следует из информации на их сайтах или от их представителей, также предлагают такие услуги, однако не приводят детальные условия. Такие риски включаются в полисы как опционально, так и автоматически. По словам старшего управляющего продуктом департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павла Зингаревича, максимальный лимит по таким рискам составляет 30 млн руб. В «Росгосстрахе» заявили, что военные риски включаются в полис опционально с лимитом 50 млн руб. В «Согласии» лимит ответственности составляет 40 млн руб. В «АльфаСтраховании» и «Ингосстрахе» не ответили на запрос “Ъ”.

Вместе с тем ряд страховщиков не выделяют отдельно военные риски и риски теракта. Руководитель дирекции андеррайтинга ИФЛ страхового дома ВСК Людмила Карпова поясняет, что «защита от атак беспилотников, не привязанная к правовой квалификации», необходима, чтобы полностью снять неопределенность, то есть расширенное покрытие действует вне зависимости от того, как компетентные органы квалифицируют событие. Цена полиса при добавлении защиты от БПЛА повышается в среднем на 15%, а максимальная выплата ограничивается страховой суммой по конкретному застрахованному объекту, отмечает страховщик. На сайте «Сбер Страхования» также указано, что имущество можно застраховать от «падения летательных аппаратов и их частей». В «Пари» отмечают, что ущерб от воздействия БПЛА покрывается в рамках риска «терроризм и диверсия» с лимитом 65 млн руб.

Участники рынка отмечают, что, чтобы доказать страховой случай, необходимо предоставить в первую очередь справку от компетентных органов. «Иного варианта для подтверждения факта наступления страхового случая не видно»,— отмечает директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц «Росгосстраха» Екатерина Зенченко.

Вместе с тем юристы обращают внимание, что у страхователей могут возникнуть трудности с доказательством страхового случая. «Юридическое разграничение понятийного комплекса рисков провести невозможно. Это обусловлено тем, что по каждому страховому продукту страховщик выпускает свои правила страхования, которые и содержат определения страховых рисков, которые покрываются страховкой»,— отмечает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Основная проблема в данной терминологии заключается в том, что нет привязки к какой-либо норме права, которая дает разъяснение понятия соответствующего события, говорит эксперт. Несмотря на широкий перечень событий, «спорные ситуации могут возникать из-за исключений, косвенных убытков и проблем с установлением причины ущерба», указывает партнер адвокатского бюро a.t.Legal Александр Павловский.

Юлия Пославская, Ян Назаренко