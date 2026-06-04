Санаторная карта бита

В конфликте между наследниками скончавшегося экс-гендиректора ПАО «Трест №14» Владимира Мачехина произошел серьезный поворот. Апелляция отменила решение первой инстанции о взыскании с его дочери Натальи Белобородовой и экс-члена совета директоров «Треста» Павла Шубенцева 147,9 млн руб. Ранее такого решения добилась другая дочь господина Мачехина, Маргарита Именных. Суд первой инстанции согласился с истцом, что ответчики, будучи руководителями ООО «СОК СП „Сосновый бор“» (управляло одноименным санаторием), заключили заведомо невыгодные договоры с АО «Маэстро». В итоге был нанесен ущерб ООО, которым сейчас владеет истец. Апелляция установила, что госпожа Именных не доказала, что сделки были необоснованными, а также наличие умысла на причинение ущерба «Сосновому бору».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Корпоративный спор, касающийся санатория «Сосновый бор», начался еще в сентябре 2024 года. Тогда Маргарита Именных, дочь умершего в 2020 году бывшего руководителя ПАО «Трест №14», обратилась с иском к своей сестре Наталье Белобородовой и Павлу Шубенцеву. Сумма требований составила 147,9 млн руб. Ответчики в разное время занимали должности исполнительного директора ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий „Сосновый бор“». Арбитражный суд Пермского края согласился с версией истца, что топ-менеджеры заключили заведомо невыгодный договор аренды, по которому взяли у АО «Маэстро» часть имущества санатория. При этом компания-арендодатель была связана с ответчиками, то есть стороны заключали сделку с заинтересованностью. В итоге в период исполнения обязанностей руководителей ответчиками был причинен ущерб ООО на 115,1 млн руб., в том числе из-за завышения цены договора аренды. Кроме того, общество упустило выгоду на 32,3 млн руб., поскольку руководители лишили компанию медицинской лицензии. Из-за этого она не смогла заключить гос­контракты на медобслуживание в 2024 году. В итоге их получило АО «Маэстро».

Ранее имущественным комплексом «Соснового бора» владело ПАО «Трест №14», санаторий был одним из крупнейших активов общества. В 2021 году общество было признано банкротом, затем началась реализация его имущества. В марте 2023 года имущество было выкуплено АО «Маэстро» за 109 млн руб. Компания заявила о намерении реконструировать санаторий. В планах его руководства было строительство новых жилых корпусов, зданий медицинского центра, гостиницы, лыжероллерной трассы и стадиона. В свою очередь, ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий „Сосновый бор“» с 12 июля 2024 года принадлежит Маргарите Именных.

C выводами суда первой инстанции не согласились как Наталья Белобородова и Павел Шубенцев, так и вдова скончавшегося экс-гендиректора Валентина Мачехина. Их апелляционные жалобы основывались на том, что госпожа Именных не привела доказательств того, что у ответчиков был умысел на причинение ущерба «Сосновому бору» или они допустили грубую неосторожность. Заключение договора аренды было разумным и обоснованным решением. Так, используя арендуемое имущество, ООО по итогам 2023 года получило доход свыше 72 млн руб. и чистую прибыль 3,2 млн руб. Кроме того, Валентина Мачехина, которая на момент заключения договора аренды была единственным участником ООО, знала о его условиях и никаких претензий не предъявляла.

В итоге суд апелляционной инстанции указал, что само по себе заключение договора аренды между взаимозависимыми лицами не является достаточным основанием для вывода о недобросовестности действий директора «Соснового бора». Эти же обстоятельства не означают и презумпцию причинения убытков арендатору. По мнению суда, сама по себе возможность заключения госконтрактов ООО не свидетельствует о том, что они были бы подписаны в действительности. Кроме того, на тот момент ООО уже не имело никаких прав на имущественный комплекс санатория «Сосновый бор». Отдельно апелляция указала, что истец не предоставил доказательств наличия у ответчиков умысла на причинение убытков или грубой неосторожности. В итоге Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и принял новый судебный акт, отказав Маргарите Именных в удовлетворении исковых требований.

Управляющий партнер юридической компании «Процесс» Наталья Карташова полагает, что шансы на отмену этого судебного акта в кассации крайне низкие. Апелляция, по ее словам, опирается на устойчивую практику по делам о взыскании убытков с директоров. Ее выводы воспроизводят правовые позиции, изложенные в обзоре практики, утвержденном президиумом Верховного суда РФ. «Помимо прочего, правовое положение бывшего директора не может быть поставлено в зависимость от последующего изменения состава участников, если его действия были добросовестны и разумны»,— пояснила эксперт.

Член союза арбитражных управляющих «Авангард» Максим Лапкин говорит, что шансы оспорить решение в кассации есть, но только при акценте истца на правовые ошибки, а не на переоценку фактов. «Апелляция, по сути, превратила защиту директора в почти „непреодолимую“ презумпцию: раз общество формально показало прибыль, значит управленческие решения нельзя признать неразумными, даже при аффилированности всех ключевых компаний»,— полагает юрист.

Анастасия Леонтьева