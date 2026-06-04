Не торговлей единой

Российско-китайская торговля сейчас входит в более сложную фазу развития, поставки уже не могут расти прежними темпами, а отдельные рынки в РФ уже столкнулись с насыщением товарами из КНР, показали дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Отмечено, что все большее значение приобретают взаимные инвестиции и совместные проекты в промышленности. Расширение промкооперации сопровождается и новыми проблемами — от недостаточно понятных механизмов поддержки инвесторов в обеих странах до дефицита кадров на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов (в центре) и заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев (слева) во время бизнес-диалога

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов (в центре) и заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев (слева) во время бизнес-диалога

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Товарооборот России и Китая продолжит расти, но медленнее, чем ожидалось ранее, показали дискуссии на ПМЭФ-2026. Экстенсивная модель роста двусторонней торговли себя фактически исчерпала, отметил замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев. Пример того, что в отдельных нишах насыщение продукцией из Китая уже произошло,— автомобильный рынок РФ. По данным китайской таможни, в 2025 году поставки новых и подержанных автомобилей из КНР в Россию сократились на 42% (в штуках), до 632 тыс. машин, а в денежном выражении — почти в два раза, до $8,46 млрд.

Последние три года товарооборот двух стран стабильно превышает $200 млрд, при этом после рекордных $244,8 млрд в 2024 году торговля в 2025-м снизилась до $228,1 млрд, на 6,9%. За январь—апрель 2026-го объем торговли вырос почти на 20% год к году и достиг $85,2 млрд, однако расширение показателя объяснялось главным образом последствиями войны на Ближнем Востоке и наращиванием поставок российской нефти в Китай.

Ориентиром на 2030 год по-прежнему признан показатель в $300 млрд. Достижение амбициозного ориентира едва ли будет обеспечено конъюнктурой, оно потребует от стран решения точечных проблем и поиска новых сфер взаимного интереса.

В целом товарная номенклатура в двусторонней торговле продолжает расширяться. Если на первых ярмарках, которые Российский экспортный центр (РЭЦ) проводил в Китае, была представлена в основном продукция АПК, то теперь речь идет также о косметике, бытовой химии и продукции легкой промышленности, подчеркнула вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.

Выступавшие на форуме китайские предприниматели заявляли, в частности, о готовности наращивать поставки продукции, связанной с зеленой энергетикой, российский бизнес, судя по выступлениям, рассчитывает на расширение экспорта товаров химической промышленности. Поддерживать рост товарооборота будет также выход российских предпринимателей на китайские электронные платформы и китайских — на российские.

Еще одна точка роста — сектор услуг. Их доля в российско-китайской торговле сейчас составляет 10%, сообщил председатель Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, отметив, что пространство для расширения сотрудничества в этой части есть. Речь идет о туризме, образовательном и культурном обмене, страховании и логистике.

Основное внимание в бизнес-диалоге двух стран сейчас все больше концентрируется на инвестсотрудничестве и промышленной кооперации, признали участники внешнеэкономических сессий ПМЭФ. Среди приоритетных направлений назывались автопром, разработка месторождений, радиоэлектронная промышленность, машиностроение и производство промышленного оборудования. Отметим, в прошлом году РФ и КНР подписали новую редакцию Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Оно закрепляет гарантии для инвесторов двух стран, включая процедуры урегулирования споров.

Между тем представители обеих стран на форуме настаивали на важности дальнейшего улучшения инвестклимата и более ясного объяснения механизмов поддержки инвесторов.

На нехватку понятных правил игры жаловался в том числе заместитель генерального секретаря Союза китайских предпринимателей в России Хуа Се. Среди описанных им проблем — нехватка кадров, тревожащая крупный китайский бизнес, который выходит на российский энергетический рынок. Эти и другие сложности будут обсуждаться уже на уровне правительств РФ и КНР — премьер Госсовета Ли Цян, как ожидается, может посетить Россию уже в ближайшие месяцы.

Кристина Боровикова