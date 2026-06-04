Двух жителей Югры осудили условно за незаконную легализацию почти 70 мигрантов

Ханты-Мансийский районный суд приговорил двух местных жителей к условным срокам по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО-Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что с 2018 года по февраль 2024 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, разработали схему по легализации иностранных граждан на территории РФ незаконным путем. Они изготавливали и подавали в уполномоченные органы подложные документы, создавая видимость законности пребывания и трудовой деятельности иностранцев.

В ходе судебного следствия подтверждено, что фигурантами было подано 67 уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, тогда как жилье им фактически не предоставлялось. Кроме того, в органы миграционного учета направлялись многочисленные уведомления о заключении трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с иностранцами без реального привлечения их к работе.

Суд назначил одной из подсудимых наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Второй подсудимый приговорен к двум годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Кроме того суд принял решение о конфискации имущества осужденных в доход государства. В собственность государства были обращены системные блоки, мобильные телефоны и автомобиль BMW, принадлежащий одному из подсудимых.

Иностранные граждане, незаконно находившиеся на территории РФ в результате преступных действий фигурантов, оштрафованы и выдворены за пределы РФ. Им также установили запрет на въезд в Россию.

Полина Бабинцева