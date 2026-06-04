Воронежец надел фальшивую звезду Героя России на прием к зампрокурора региона

Мировой суд в Воронеже оштрафовал на 1 тыс. рублей гражданина Аксенова А. В., пришедшего на личный прием к зампрокурора региона в форменном обмундировании подполковника ВВС РФ и с медалью «Золотая Звезда», которая вручается Героям России. Как выяснилось, форму и муляж госнаграды мужчина приобрел на маркетплейсе в интернете. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бато Дамдинов, Коммерсантъ Фото: Бато Дамдинов, Коммерсантъ

Уточняется, что личный прием проходил 12 марта этого года. Полковником ВВС РФ воронежец не является, в связи с чем его действия расценили как незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой государственных военизированных организаций (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ). Форму и муляж награды мировой суд постановил конфисковать. Решение суда в законную силу пока не вступило.

В начале мая «Ъ-Черноземье» писал об отставке прокурора Воронежской области Валерия Войнова. Исполняющим обязанности прокурора региона сейчас является Дмитрий Неверов, который с 2021 года занимает пост первого зампрокурора. Заместителями прокурора региона также являются Денис Сазин, назначенный 23 апреля 2026-го, и Антон Родвиков, назначенный в мае 2025-го.

Денис Данилов