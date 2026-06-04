Не всякая посылка без пошлины легка

Минфин объяснил, какие налоги будут взиматься с импорта через маркетплейсы. Речь идет про товары, которые покупатели приобретают на онлайн-площадках напрямую у иностранных поставщиков. В апреле министерство предложило поэтапно ввести на них НДС. В 2027 году ставка составит 7%, в 2028-м — 14%, а с 2029-го — 22%, следует из обсуждаемых поправок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, импорт дороже 200 евро будет облагаться не только НДС, но еще и ввозной пошлиной. В первую очередь, это повлияет на зарубежные онлайн-магазины, например AliExpress, байеров и теневой бизнес, полагает основательница учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук:

«Когда российский поставщик ввозит товар в страну, он платит таможенные пошлины и НДС, и, соответственно, несет значительные дополнительные издержки. Однако маркетплейсы начали привлекать и иностранных селлеров, например китайских продавцов. При этом в текущей системе импортный НДС взимается при B2B-ввозе товаров на территорию России. В случае B2C-поставок, когда физическое лицо заказывает товар из-за границы через маркетплейс, такого налогообложения нет. В результате российские селлеры и производители оказываются в заведомо менее выгодном положении по сравнению с иностранными продавцами.

По сути, зарубеженые селлеры не несут сопоставимой налоговой нагрузки при реализации товаров на территории Российской Федерации. Для выравнивания условий конкуренции между российскими и иностранными поставщиками планируется введение соответствующего НДС, что, на мой взгляд, является правильной мерой. Безусловно, это повлияет на ценообразование, и товары могут подорожать. Однако такая мера представляется адекватной с точки зрения поддержки российских производителей, а также российских импортеров, которые легально ввозят товары в страну и реализуют их через маркетплейсы».

Как пояснили в Минфине, планируется, что товары дороже €200 будут идти через таможню. Поэтому сроки доставки могут увеличиться. Некоторые игроки опасаются, что дополнительная налоговая нагрузка вынудит иностранных предпринимателей уйти с рынка. Эксперт по потребительскому рынку и партнер «АТК Консалтинг» Денис Довганич в этом сомневается:

«Подорожание товаров с AliExpress, Alibaba, Tmall и других трансграничных площадок, по сути, действительно возможно. Но, скорее всего, оно будет менее выраженным, поскольку рынок трансграничной торговли более конкурентный и менее "жесткий", чем внутренний. Хорошая новость заключается в том, что рост цен будет происходить постепенно, по мере поэтапного увеличения НДС. К чему это может привести? Прежде всего, к снижению натурального роста рынка. Если посмотреть на крупнейших ритейлеров, у них рост в основном носит инфляционный характер, за исключением отдельных форматов вроде бюджетных и дискаунтеров. При этом не растет ни трафик, ни комплексность чека — увеличивается только стоимость единицы товара и общая сумма покупки.

Существует мнение, что часть спроса может переключиться на российские товары — в технике, электронике, аксессуарах. Однако, на мой взгляд, этот эффект будет ограниченным. В большей степени он может проявиться в сегменте одежды. Что касается риска того, что иностранным поставщикам такие условия не понравятся и они сократят свое присутствие, то, скорее всего, этого не произойдет в значительных масштабах. Крупные международные бренды в сегментах consumer goods и fashion, как правило, работают с длинным горизонтом планирования и закладывают подобные изменения заранее. Для них такие налоговые изменения являются ожидаемыми. Учитывая, что у многих из них изначально более низкий уровень цен, часть нагрузки они смогут компенсировать либо за счет маржи, либо за счет повышения цен. Поэтому я не ожидаю существенного массового оттока иностранных игроков».

Неравные условия отечественных и китайских продавцов стали одним из самых чувствительных вопросов для предпринимателей на маркетплейсах. Российский бизнес указывает, что площадки предоставляют иностранцам лучшие комиссии, тогда как им самим приходится отдавать до 45% от выручки. После предупреждения ФАС, в мае компания Wildberries пообещала установить одинаковые правила, но подробности не раскрыла

Анжела Гаплевская