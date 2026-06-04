Китайский бизнес в поиске российской силы

Китайскому бизнесу не хватает кадров для своих проектов в России. Особенно остро вопрос стоит в энергетике. Проблему на Петербургском международном экономическом форуме озвучил замгенсека Союза китайских предпринимателей в России Хуа Се. По его словам, инвесторы сталкиваются с множеством вопросов: от налоговой политики и недостатка информации о механизмах поддержки бизнеса до трудностей с привлечением иностранного персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение ищут вместе с Минэкономразвития. Ежегодно к этой дискуссии привлекаются 20-30 компаний-инвесторов из КНР. Основные средства Пекин вкладывает в крупные нефтегазовые проекты, переработку сырья, газопроводы и генерацию энергии. Но квоты на экспатов действительно жестко ограничены, говорит руководитель проекта BRICS Mobility по организованной трудовой миграции Наталия Вершинина:

«Российский рынок очень интересен для китайского бизнеса и инвестиций. Особенно на Дальнем Востоке можно видеть ежемесячное увеличение выдаваемых квот на иностранный персонал из Китая. Свою роль играют и российские юрлица, которые привлекают китайских специалистов. Основные направления, которые их интересуют, — это, безусловно, энергетика и строительство. Основное оборудование в России — китайского производства.

Так что стране необходимы инженеры, которые обслуживают этот инвентарь и помогают в его настройке.

Чаще всего они приезжают на несколько месяцев, чтобы запустить процессы и обучить местные кадры. С увеличением инвестиций китайским партнерам кажется, что мы должны расширить число персонала. Но есть регламенты и выделенные квоты на иностранных работников, в рамки которых необходимо укладываться».

Сейчас квоты на иностранных специалистов составляют почти 280 тыс. человек. Из них 90 тыс. отданы КНР. Больше всего работников набрали Красноярский край, Хабаровская и Амурская области. Компании действительно отмечают нехватку кадров. Но если нельзя завезти китайцев в России, то россияне сами едут туда на учебу, говорит менеджер отдела по работе с персоналом компании CHINT, которая производит электротехническое оборудование, Юлия Кувырталова:

«В целом мы справляемся с подбором персонала. На этапе обучения наши сотрудники, в том числе инженеры, ездят в Китай. Но, безусловно, нехватка персонала присутствует — она всегда есть в этом сегменте. Бизнес нуждается в коммерческих специалистах, которые знают оборудование и умеют его продавать, продвигать на рынке».

Одна из самых болезненных проблем, которые отмечают китайские предприниматели, — нехватка достоверной информации о ведении бизнеса в России и отсутствие подготовленных площадок для промышленных проектов. Это сдерживает наращивание прямых инвестиций. Владельцы бизнесов при входе на российский рынок не могут доверять местным менеджерам, подтвердил управляющий партнер адвокатского бюро DAO Сергей Демченко:

«У меня есть клиенты — компании, которые полностью принадлежат китайским организациям. Я вижу, что есть определенное недоверие к российскому топ-менеджменту, и владельцы фирм предпочитают назначать руководителями именно китайских граждан. Но весь остальной персонал — абсолютно российский. Такая культура связана и с отношением к расходам.

Безусловно, китайские партнеры на всех уровнях более экономны и стараются сделать любое производство, любую деятельность максимально эффективной. У нас часто возникают дискуссии по поводу того, сколько будет стоить услуга. Китайские партнеры просто предпочитают сделать себе в убыток, но не вписывать что-то в статью расходов. Внутренняя культура настроена на то, чтобы не тратить деньги вовне».

Свободных рабочих рук в России и правда не хватает. Безработица по-прежнему на рекордно низком уровне — около 2%.

Об этом напомнил глава Минэкономики Максим Решетников. А вице-премьер Денис Мантуров на ПМЭФ заявил, что до 2030 года обрабатывающим отраслям потребуется 4 млн работников. Причем, по его словам, речь идет уже не о традиционных специальностях, а о новых профессиях на стыке технологий и производства — от машинного зрения и искусственного интеллекта до логистики.

Светлана Белова