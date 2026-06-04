Ликвидированная АНО «Пермь-36» внесена в перечень организаций террористов и экстремистов

Автономная некоммерческая организация «Мемориальный центр истории политических репрессий “Пермь-36”» оказалась в перечне экстремистов и террористов. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга РФ. АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий “Пермь-36”» (внесена в перечень террористов и экстремистов) была создана в 2001 году и занималась историко-просветительской деятельностью на базе бывшей исправительной колонии для политических осужденных «Пермь-36».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале марта 2015 года организация объявила о самоликвидации и завершении своих проектов на территории края. В конце апреля 2015 года она была внесена в список НКО — «иностранных агентов». Это произошло после проведения внеплановой проверки управлением Минюста по Пермскому краю. Юристы центра пытались отменить решение Минюста в районном суде, но потерпели неудачу. В 2016 году АНО была исключена из ЕГРЮЛ и прекратила существование как юрлицо. После этого организация была исключена из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Позднее создатель АНО «Пермь-36» Виктор Шмыров вместо него создал виртуальный одноименный проект в интернете. Музеем, созданным на территории бывшей колонии, сейчас управляет государственное бюджетное учреждение Пермского края «Музей политических репрессий “Пермь-36”». Сам господин Шмыров в последнее время жил в Германии, 19 декабря прошлого года он скончался.