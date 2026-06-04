«Volga всегда была и будет российским продуктом»

19 июня машины Volga станут доступны покупателям в дилерских центрах. Какой будет гарантия на автомобили? В чем особенности производства Volga? И какие планы у бренда на локализацию? Эти и другие вопросы шеф-редактор Илья Сизов задал главе бренда Volga Татьяне Фадеевой в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Volga Фото: Пресс-служба Volga

— Запустился бренд Volga. Не могли бы вы рассказать о проекте. Какие у вас ожидания на старте? И какие цели перед собой ставите?

— Ни для кого не секрет, что бренд Volga стартовал уже с производством, оно находится в Нижнем Новгороде. На данный момент выпущено 1,5 тыс. автомобилей. Наши основные ожидания, что 19 июня, когда мы представим бренд покупателям, состоится старт продаж. Машины станут доступны нашим клиентам в дилерских центрах, и они по достоинству оценят ту работу и усилия, которые мы вложили в этот поистине легендарный бренд.

— Какие будут дилерские центры — новые брендированные или уже существующие?

— Однозначно это брендированные дилерские центры Volga, оборудованные по нашим стандартам, оснащенные всем необходимым для работы с клиентами — запасными частями, сервисом, гарантийной поддержкой. Это независимые партнеры, которые верят в ту стратегическую цель, которую мы заложили в основу бренда, и они активно занимаются выстраиванием процессов, чтобы 19 июня открыть свои двери.

— Можете сказать пару слов о гарантии?

— Гарантия достаточно полная и распространяется на автомобили до пяти лет или 150 тыс. км пробега. Мы стараемся вернуться к привычной нам политике европейских брендов, когда клиент, инвестируя в машину, а в России автомобиль — это член семьи, мог быть уверенным, что он на долгом периоде владения будет полностью защищен. И мы как локальный производитель берем на себя эту ответственность.

— Хотел бы поговорить о производственной базе и спросить: что с планами по локализации?

— Планы большие, масштабные, очень амбициозные, и проекты по локализации уже стартовали. Мы организуем производство в Нижнем Новгороде на площадке бывшего завода Volkswagen. Это историческое место: ранее здесь производили «Волгу», а в 2010 году площадка была переоборудована по европейским нормам Volkswagen. Она известна высокими стандартами качества и выпуском автомобилей на экспорт. Мы используем эту базу и выстроенные на ней процессы для запуска производства новой Volga.

Локализация затрагивает абсолютно все узлы и компоненты — не только «железо» (двигатель, трансмиссию, кузов, экстерьер и интерьер автомобиля), но и «мозг», то есть электронные блоки управления и часть электронной архитектуры, без которых уже невозможно представить современную машину. Все это заложено в стратегию. В рамках проекта мы взяли на себя обязательства по специнвестконтракту с правительством, и, как я сказала, работы уже стартовали: начались инвестиции в локализацию штамповки для производства кузова, а также проекты по освоению двигателя и трансмиссии. Это длительные проекты, предполагающие масштабное развитие не только производственных, но и инженерных компетенций. В результате мы должны получить возможность полностью разрабатывать, производить, обеспечивать качество продукта, валидировать его и далее развивать в рамках собственной платформенной логики.

— А какая вообще «дорожная карта»? Вот сейчас штамповка, а дальше?

— Штамповка, двигатель и трансмиссия — это ключевые проекты, которые находятся в фокусе. Штамповку мы, например, увидим уже в 2027 году: первые компоненты будут произведены в Нижнем Новгороде, в кластере, где мы располагаемся. Далее — двигатель и трансмиссия. Параллельно с ними будут развиваться и сопутствующие компоненты: выхлопная система, а также более очевидные элементы, такие как стекла, шины, диски, интерьер и экстерьер автомобиля. Эти проекты будут идти параллельно с ключевыми направлениями — разработкой двигателя и трансмиссии.

— То есть это в параллели, а не друг за другом?

— Не друг за другом — здесь мы взяли на себя очень серьезные обязательства по достижению высокого уровня локализации. Мы понимаем, что стоит стратегическая задача увеличивать локальное производство. В целом ДНК бренда такова, что Volga всегда была и будет российским продуктом. И чтобы соответствовать высокой заявленной планке, мы должны быстро двигаться по проектам производства и локализации.