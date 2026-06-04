Суд в Бугуруслане оштрафовал мужчину за стрельбу по автобусу с призывниками

В Бугуруслане вынесли приговор мужчине, который стрелял по автобусу с призывниками. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В июле 2025 года фигурант дела провожал своего товарища на службу в армию. Новобранец сел в автобус к другим призывникам, рядом с которыми находились сотрудники полиции и Росгвардии. Когда они выехали за территорию военкомата, то подсудимый начал догонять автобус на машине в компании других лиц. Поравнявшись, он открыл окно и не менее пяти раз выстрелил по транспорту из пневматического пистолета.

В результате были повреждены кузов и заднее стекло автобуса. Напуганные сотрудники военкомата и новобранцы возмутились такому поведению, поскольку действия стрелка могли навредить им.

На нападавшего завели уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ. Смягчающими обстоятельствами стали отсутствие судимости у мужчины и частичное признание вины. Накануне его признали виновным и, с учетом ст. 64 УК РФ, назначили штраф в размере 200 тыс. руб.

Яна Вежлева