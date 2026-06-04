Жюри премии «Неистовый Виссарион» объявило финалистов конкурса

Жюри всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» определило 13 финалистов. Среди них — авторы “Ъ” Михаил Трофименков и Валерия Пустовая. Имена финалистов назвал член жюри, сценарист Константин Богомолов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

В шорт-лист премии вошли также Михаил Бешимов, Михаил Вистгоф, Никита Елисеев, Владимир Козлов, Константин Комаров, Николай Подосокорский, Елена Сафронова, Антон Осанов, Елена Севрюгина, Василий Ширяев и Кирилл Ямщиков.

Господин Богомолов отметил, что в России уже сформировалось немало профессиональных литературных критиков, родившихся в XXI веке. Некоторые из них вошли в список финалистов, сообщил он. Всего в этом году на конкурс поступило около 100 заявок со всей страны — от Калининграда до Камчатки.

Церемония награждения победителей пройдет в Екатеринбурге 11 июня. В этот день отмечается 215 лет со дня рождения критика Виссариона Белинского. Премию его имени учредили в 2019 году. Ее каждый год присуждают авторам, живущим в России, за достижения в сфере литературной критики.