В Черноземье 6 июня ожидается жаркая и пасмурная погода, до +26°C

В субботу, 6 июня, жителей Черноземья ожидает жаркая и пасмурная погода. Возможны переменная облачность и кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +11°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +21°C, днем потеплеет до +26°C, вечером столбик термометра опустится до +23°C, ночью будет +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем температура поднимется до +24°C, вечером она составит +21°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +20°C, днем повысится до +25°C, вечером также будет +22°C, а ночью понизится до +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем — +23°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +20°C, днем поднимется до +25°C, вечером также будет +22°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +22°C, вечером будет +18°C, ночью — +11°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова