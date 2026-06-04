На Урале арестовали подозреваемых в хищении выплат бойцов СВО

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области совместно с УФСБ по Центральному военному округу (ЦВО) пресекли деятельность группы, подозреваемой в мошенничестве и хищении денежных средств военнослужащих, заключивших контракты о прохождении службы в зоне СВО. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в состав группы входили жители Среднего Урала. Фигуранты склоняли граждан к заключению контрактов о военной службе, после чего получали доступ к их банковским счетам и дистанционным сервисам. В ряде случаев оформлялись фиктивные браки для последующего получения выплат.

Среди жертв мошенников — 46-летний житель Владимирской области и 40-летний житель Воронежской области. По оперативным данным, на счету аферистов может быть более 20 аналогичных эпизодов.

В рамках уголовного дела были задержаны трое мужчин, они арестованы. Одна женщина находится под подпиской о невыезде. В ходе обысков у одного из участников изъяли два пистолета, три ружья, патроны, штык-нож от автомата Калашникова, наручники, поддельную печать подразделения по вопросам миграции, средства связи, а также поддельное удостоверение сотрудника центрального аппарата СКР, документы и орден Мужества участника СВО.

«Законность происхождения арсенала сейчас полицией устанавливается. В момент задержания, чтобы избежать тюрьмы, он схватил со стола кухонный нож и нанес себе им легкое непроникающее ранение, но это не спасло его от этапирования в камеру. Врачи, выезжавшие на место происшествия, пояснили, что угрозы жизни нет, под стражей содержаться может»,— сообщил полковник Горелых.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева