Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 5 июня

Австралийский доллар 52,9802
Английский фунт 99,8310
Белорусский рубль 26,2770
Гонконгский доллар* 94,8253
Дирхам ОАЭ 20,2303
Доллар США 74,2956
Евро 86,2712
Индийская рупия** 77,5994
Казахстанский тенге** 15,1837
Канадский доллар 53,5117
Китайский юань 10,9536
СДР 101,6074
Сингапурский доллар 57,8806
Турецкая лира* 16,1826
Украинская гривна* 16,7410
Шведская крона* 79,2787
Швейцарский франк 93,9618
Японская иена** 46,4638

*За 10. **За 100.