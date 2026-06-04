Черноземье 04.06.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 5 июня Австралийский доллар 52,9802 Английский фунт 99,8310 Белорусский рубль 26,2770 Гонконгский доллар* 94,8253 Дирхам ОАЭ 20,2303 Доллар США 74,2956 Евро 86,2712 Индийская рупия** 77,5994 Казахстанский тенге** 15,1837 Канадский доллар 53,5117 Китайский юань 10,9536 СДР 101,6074 Сингапурский доллар 57,8806 Турецкая лира* 16,1826 Украинская гривна* 16,7410 Шведская крона* 79,2787 Швейцарский франк 93,9618 Японская иена** 46,4638 *За 10. **За 100.