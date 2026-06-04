Биткойн не выдержал продаж

Курс биткойна обновил многомесячный минимум, опускаясь ниже отметки $61,4 тыс. С начала месяца снижение превышало 16%. Институциональные инвесторы активно сокращали вложения в ведущую криптовалюту, с начала мая выведя из биржевых фондов $5,5 млрд. Символические продажи BTC со стороны одного из крупнейших держателей — компании Strategy — также добавили пессимизма инвесторам. При этом эксперты в ближайшее время не ожидают восстановления котировок, в том числе из-за сохранения регуляторами высоких ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap.com, 4 июня стоимость биткойна достигала отметки $61,37 тыс., минимума с начала февраля. По сравнению с закрытием предыдущего дня снижение составляло более 4%, а с начала июня — более 16%. Капитализация крупнейшей валюты сократилась до $1,25 трлн, тогда как в начале года она превышала $1,75 трлн. Etherum с начала месяца потерял 14,2% стоимости и снизился до $1,75 тыс., стоимость Solana за четыре дня и вовсе снизилась на 22% и достигла минимумов 2023 года.

Даже с учетом коррекции во второй половине дня до $64 тыс., котировки находятся более чем на 20% ниже локального максимума, достигнутого в начале мая.

Именно в это время инвесторы стали активно забирать средства из крипто-ETF. По данным SoSoValue, за последние четыре недели чистый отток фондов составили около $5,5 млрд, из них $1,4 млрд инвесторы забрали в неполную первую неделю июня. Директор по коммуникациям криптобиржи EXMO.me Михаил Смирнов считает вывод средств со стороны институциональных инвесторов главной причиной снижения курса биткойна. «Институциональный спрос является ярким маркером для криптоинвесторов, поэтому вслед за ним участились продажи и со стороны розницы»,— указывает эксперт.

Добавил пессимизма криптоинвесторам и тот факт, что 1 июня стало известно, что биткойны продал крупнейший институциональный держатель Strategy (848 тыс. BTC). При этом ранее ее исполнительный председатель Майкл Сейлор неоднократно заявлял, что компания «никогда не продаст» криптовалюту. Как указывает гендиректор АНО «Институт развития криптоиндустрии» Алексей Зюзин, несмотря на то что компания продала всего 32 биткойна (на сумму около $2,5 млн), это создало дополнительное давление на цену, «убедив инвесторов в слабой рыночной конъюнктуре».

Ускорило снижение котировок и волна принудительных ликвидаций длинных позиций, отмечает гендиректор «Технобит» Александр Пересичан. По данным Coinglase, с 1 по 4 июня суммарные объемы ликвидированных позиций составили около $2,1 млрд.

«Сработал классический механизм liquidation cascade — падение цены привело к принудительному закрытию лонгов с плечом, что усилило продажи и ускорило снижение котировок»,— поясняет СРО инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев.

При этом эксперты не ожидают восстановления курса биткойна в ближайшие дни. В первую очередь это связано с плохой международной конъюнктурой, отмечает господин Пересичан. Из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке спотовая стоимость нефти, по данным Investing.com, по-прежнему находится около $100 за баррель, а значит, регуляторы не будут торопиться снижать ставки в ближайшие месяцы. По оценке господина Смирнова, стоимость валюты останется чуть выше уровня $60 тыс., пока к покупке не вернутся крупные институциональные игроки.

Андрей Ковалев