«Руссилика» откроет НТЦ в нижегородском «Технопарке Н2О»

Компания «Руссилика» (входит в ГК «Титан») планирует создать научно-технологический центр в «Технопарке Н2О», расположенном в особой экономической зоне «Кулибин». Соглашение о создании центра нижегородские власти и компания пописали на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках работы центра планируется проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по нескольким направлениям, среди которых технологии кремнеземных наполнителей для шинной промышленности, носителей для катализаторов, функциональных добавок для лакокрасочных материалов, специализированных кремнеземных материалов для средств гигиены и продуктов для аналитических и исследовательских применений.

Одной из задач центра станет разработка импортозамещающих отечественных технологий и продуктов, способных обеспечить российские предприятия необходимыми материалами.