Тройственное впечатление

Стартующий 11 июня чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике станет главным спортивным событием грядущего лета. О визуальном коде, символике и атрибутике турнира — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года

Фото: FIFA Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года

Фото: FIFA

Логотип Официальную эмблему чемпионата мира представили в 2023 году в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. На фоне логотипов прошлых турниров выглядит она скучновато. Она слеплена из двух частей. На заднем фоне — число 26. На переднем плане — Кубок мира. Причем впервые трофей изображен с фотографической точностью (раньше использовали художественные стилизации, подчеркивавшие национальный колорит). Также свои дизайны представили 16 городов, которые примут матчи чемпионата мира. Они, по сути, копируют «основную» эмблему турнира: отличаются лишь цветовым оформлением.

Слоган Вместе с эмблемой был представлен слоган чемпионата — «WE ARE 26» («МЫ — 26»; в испанском варианте — SOMOS 26). Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал этот лозунг «призывом к сплочению». «Это момент, когда три страны и целый континент коллективно заявляют: "Мы объединились, чтобы организовать лучший, самый большой и инклюзивный чемпионат мира по футболу в истории"»,— объяснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FIFA Фото: FIFA

Маскоты Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет в трех странах. Талисманами состязания стали зверьки-футболисты, символизирующие каждую из них. Лось-вратарь Мейпл представляет Канаду. На его красной форме изображен орнамент, напоминающий кленовый лист. Ягуар-нападающий Зайю родом из Мексики. Он одет в зеленую футболку с национальными узорами. Белоголовый орлан-полузащитник по имени Клатч, несложно догадаться, из США. На его форме синего цвета можно заметить звезды и полосы, отсылающие к национальному флагу. По словам Джанни Инфантино, маскоты турнира «полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат». А еще Мейпл, Зайю и Клатч стали первыми талисманами FIFA в новой видеоигре FIFA Heroes, релиз которой состоялся в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лось-вратарь Мейпл Фото: FIFA Ягуар-нападающий Зайю Фото: FIFA Белоголовый орлан-полузащитник Клатч Фото: FIFA Следующая фотография 1 / 3 Лось-вратарь Мейпл Фото: FIFA Ягуар-нападающий Зайю Фото: FIFA Белоголовый орлан-полузащитник Клатч Фото: FIFA

Мяч Мотив единства трех стран-хозяек прослеживается и в дизайне мяча. В 15-й раз его изготовила компания Adidas. Мяч получил название Trionda, что с испанского переводится как «три волны». Дизайн выполнен в трех цветах — красном, зеленом и синем. Также на мяч нанесена символика каждой из стран: кленовый лист, звезда и орел. При создании мяча в Adidas особое внимание уделили технологической составляющей. Он получил встроенный чип с системой Connected Ball. Специальный датчик отслеживает перемещения мяча в реальном времени (собирает данные около 500 раз в секунду), что помогает судьям легче ориентироваться в спорных эпизодах: например, определять офсайды или игру рукой. Впервые технология была использована на чемпионате мира 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мяч Trionda

Фото: FIFA Мяч Trionda

Фото: FIFA

Песня Официальный гимн турнира в соавторстве с обладателем «Грэмми» Burna Boy выпустила Шакира. Песня получила название «Dai Dai». Съемки клипа прошли на легендарном стадионе Maracana в Рио-де-Жанейро — эта арена принимала финальные матчи чемпионатов мира 1950 и 2014 годов. В начале ролика в кадре появляются Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Гарри Кейн, а также другие участники грядущего турнира, которые говорят: «Мы готовы». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Шакира

Фото: Bruna Prado / AP Певица Шакира

Фото: Bruna Prado / AP Шакира во второй раз стала исполнительницей гимна чемпионата мира. Для первенства 2010 года, прошедшего в ЮАР, был выпущен трек «Waka Waka (This Time for Africa)», клип на который входит в топ-20 самых просматриваемых видео на YouTube. Крупные музыкальные издания, такие как Billboard, называют ту песню лучшим гимном в истории чемпионатов мира. В мае стало известно, что Шакира, Мадонна и K-pop-группа BTS станут хедлайнерами шоу, которое пройдет в перерыве финального матча 19 июля на MetLife Stadium. Об этом объявил куратор мероприятия — солист группы Coldplay Крис Мартин.

Lego Перед стартом первенства компания Lego выпустила несколько специальных наборов. Один из них представляет собой Кубок мира, состоящий из 2842 деталей. Причем конструктор имеет ту же высоту, что и оригинальный трофей,— 36,8 см. Внутри него скрыты небольшое футбольное поле и фигурка человечка, держащего мини-кубок. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lego Фото: Lego Фото: Lego Следующая фотография 1 / 3 Фото: Lego Фото: Lego Фото: Lego В промоакции к выпуску конструктора поучаствовали победители прошлых чемпионатов мира: бразилец Роберто Карлос (2002), итальянец Марко Матерацци (2006), испанец Икер Касильяс (2010) и немец Сами Хедира (2014). Кадры, на которых игроки празднуют победу в мировом первенстве с кубком в руках, были отредактированы: вместо трофея они держат фирменные пакеты Lego. Также компания выпустила ролик, в котором снялись Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Винисиус. Звезды предстоящего первенства сидят за столом и собирают Кубок мира. Каждый из них хочет водрузить свою мини-фигурку на его вершину, отбирая трофей друг у друга. В итоге игрушечного человечка ставит ребенок, а в конце появляется надпись: «Каждый хочет урвать свой кусок». После публикации видео стало известно, что футболисты участвовали в съемке отдельно друг от друга — в один кадр их поместили при монтаже.

Карточки Panini Итальянская компания Panini в предпоследний раз выпустила коллекционные карточки. Бренд изготавливал продукцию для чемпионатов мира с 1974 года (исключение составил лишь турнир 1994 года в США). В начале мая президент FIFA Джанни Инфантино объявил о прекращении многолетнего сотрудничества. С 2031 года коллекционную продукцию для мирового первенства будет производить американский бренд Fanatics. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальная коллекция наклеек Panini

Фото: Рaninistore Официальная коллекция наклеек Panini

Фото: Рaninistore В США и Канаде Panini запустила коллаборацию с Coca-Cola. Под этикетками бутылок спрятали 12 наклеек, предназначенных для специальной страницы в альбоме. «Мы решили познакомить новое поколение с глобальным фанатским ритуалом — тем, что воспевает радость коллекционирования, азарт открытия и общую страсть, объединяющую болельщиков по всему миру»,— сказал управляющий директор Panini Марк Ворсоп. Коллекционные альбомы (правда, без странички Coca-Cola) можно будет купить и в России. В 2022 году, перед катарским турниром, символика Panini официально не продавалась.

Таисия Орлова