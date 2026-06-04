Сельхозпредприятия Кировской области с начала июня произвели 2,4 тыс. т молока, что на 1,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год производство молока в Кировской области выросло на 1,7%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ За год производство молока в Кировской области выросло на 1,7%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером по суточному надою на одну корову остается Куменский район, где показатель составляет 30 кг. Надой на уровне 25 кг и выше также получили в Белохолуницком, Вятскополянском, Зуевском, Слободском и Юрьянском районах.

Анна Кайдалова