За год производство молока в Кировской области выросло на 1,7%
Сельхозпредприятия Кировской области с начала июня произвели 2,4 тыс. т молока, что на 1,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
За год производство молока в Кировской области выросло на 1,7%
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Лидером по суточному надою на одну корову остается Куменский район, где показатель составляет 30 кг. Надой на уровне 25 кг и выше также получили в Белохолуницком, Вятскополянском, Зуевском, Слободском и Юрьянском районах.