Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» стартует в Нижнем Новгороде 6 июня
В Нижнем Новгороде с 6 июня начнется новый сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Он займет территорию от улицы Широкой до площади Маркина.
Мероприятия фестиваля будут проходить с 12:00 до 22:00 каждую субботу до конца лета. Каждая суббота будет тематической. Так, 6 июня фестиваль начнется под лозунгом «Старт в лето». Большая часть программы пройдет в районе площади Маркина. Здесь пройдут музыкальные выступления, розыгрыши, мастер-классы, лекции и другие мероприятия.
В день открытия фестиваля на Рождественской пройдут парад ресторанов, кулинарная битва «Окрошка х Свекольник», выступления диджеев и кавер-групп, турнир по настольным играм и тренировки по фитнесу, мастер-класс по бачате и латине.
На всей территории фестиваля будет организована зона с ярмаркой ремесленных товаров и расширенными летними верандами.
В связи с проведением фестиваля каждые выходные с 00:01 в ночь на субботу и до 05:00 воскресенья автомобильное движение по улице Рождественской на участке от площади Маркина до улицы Широкой будет закрыто.