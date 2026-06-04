Работница детского сада в Перми осуждена за кражу золотых украшений у детей

Орджоникидзевский райсуд признал жительницу Перми виновной в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, осенью 2025 года, будучи помощником воспитателя в детском саду, она похищала у детей золотые украшения. Преступления подсудимая совершала во время тихого часа и перед прогулками. Похищенные украшения злоумышленница сдавала в ломбард, а вырученные денежные средства тратила по своему усмотрению.

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С учетом позиции гособвинения суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также взыскал с нее в пользу пяти потерпевших сумму причиненного ущерба в размере 56 тыс. рублей. По инициативе прокурора в отношении руководителя дошкольного образовательного учреждения судом вынесено частное постановление в связи с ненадлежащим контролем за деятельностью персонала.