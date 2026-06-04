Частный фонд вложит 400 млн рублей в нижегородскую школу по прыжкам с трамплина

Благотворительный фонд Сергея Колесникова (совладелец и управляющий партнер компании «Технониколь») инвестирует 400 млн руб. в спортивную и туристическую инфраструктуру в Нижегородской области. Соглашение об инвестициях на Петербургском международном экономическом форуме подписали Сергей Колесников и губернатор Глеб Никитин.

За счет средств фонда до 2027 года планируется провести комплексное благоустройство склонов Кошелевского оврага в Нижнем Новгороде.

Там же будет построен спортивный зал для областной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

В фонде считают, что проделанные работы не только создадут материальную базу федерального уровня для подготовки спортсменов, но и повысят туристическую привлекательность региона за счет формирования новой рекреационной зоны.

Начать реализацию проектов планируется в 2026 году.

Андрей Репин