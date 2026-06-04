Бизнесу снизили льготную планку

Порог доходов для уплаты НДС могут заморозить для малого и среднего бизнеса. С 2026 года льгот по упрощенной налоговой системе лишились компании с выручкой выше 20 млн руб. в год. Планируется, что порог по УСН вновь снизится в 2027 году до 15 млн руб., а затем в 2028-м — до 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На этом фоне, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин, около 80% предпринимателей не смогут инвестировать в развитие в этом году. А 20% намереваются продать или закрыть бизнес. Текущие условия можно заморозить, в ответ допустила на ПМЭФ заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. Дискуссия, по ее словам, сложная и болезненная. Но решение назрело, считает заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова:

«Уже сейчас понятно, что ожидаемого эффекта от обложения части малого бизнеса НДС на самом деле не произошло. Основная причина этого в том, что малый бизнес оказался поставлен в очень сложную ситуацию. Это и сокращение спроса, и рост издержек, и ухудшение возможности работать с внешними рынками. Теперь еще и повышение административной нагрузки, которая касается не только НДС, но и учета.

Это совершенно другая система, требующая перестройки многих операций. Она нуждается в квалифицированных бухгалтерских услугах и в опыте, которого у тех компаний, которые сейчас попали под НДС, просто нет. Поэтому то, что сейчас с ними происходит, подталкивает их к резкому ограничению операций, а кого-то — просто к теневизации своей деятельности».

По итогам первого квартала налоговые поступления от бизнеса и граждан на спецрежимах упали на 22%. При этом, как отмечали в «Опоре России», обороты малых и средних предприятий снизились на 16%. Отказ от снижения порога по налогам уже появился в повестке Минфина, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. К вопросу вернутся в августе-сентябре 2026 года, когда будет формироваться бюджет. Директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев оценил в беседе с “Ъ FM”, какова вероятность, что власти пойдут на такой шаг:

«Российская экономика, по всей видимости, находится в спаде. Это означает, что налоговая база, скорее всего, не расширяется. И если даже какая-то часть бизнеса начинает уклоняться от этого налога либо закрывается, говоря о невозможности работы в таких условиях, это автоматически означает сокращение сборов. Я, честно говоря, не очень сильно рассчитываю на то, что порог вернется к прежним уровням. Во-первых, по этому налогу уже откатывались два раза: непосредственно при рассмотрении бюджета, а также во время обсуждения общепита.

Вполне возможно, будет заторможено дальнейшее продвижение. Бюджету нужны триллионы, а тут получится в лучшем случае десятки миллиардов. Эту проблему надо решать по-другому: вообще перебалансировать весь бюджет и смотреть на уровень расходов. Мне кажется, Россия уже вышла на уровень налогообложения, который противоречит экономическому развитию».

Министр финансов Антон Силуанов, впрочем, уверен, что «правительство не перегнуло палку с налогами». По его словам, ситуация в экономике выправляется по сравнению с первым кварталом, а поступления от НДС растут быстрее плана.

Анжела Гаплевская