В Самарской области до 2029 года построят животноводческий комплекс

На ПМЭФ-2026 правительство Самарской области подписало соглашение с ГК «ЭкоНива», крупнейшим молочным холдингом России, о строительстве в регионе животноводческого комплекса до 2029 года. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам главы региона, производственная мощность комплекса составит порядка 40 тыс. тонн сырого молока в год. Объем инвестиций составит 5 млрд руб. Планируется создать 150 новых рабочих мест.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области также сообщает, что будет построен комплекс для содержания крупного рогатого скота молочных пород и созданы площадки для выращивания молодняка.

Руфия Кутляева