Из Татарстана с начала года экспортировали 13,8 тыс. т масличного льна, что на 44% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспорт масличного льна из Татарстана вырос на 44% с начала года

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Татарстану Экспорт масличного льна из Татарстана вырос на 44% с начала года

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Татарстану

Основным покупателем татарстанского льна стал Китай, куда отгрузили 9,6 тыс. т продукции, или более 70% всего экспорта. Также поставки осуществлялись в Казахстан, Польшу и Белоруссию.

Перед отправкой специалисты проверили продукцию на соответствие требованиям безопасности и фитосанитарным нормам стран-импортеров.

Всего за пять месяцев этого года в лаборатории филиала исследовали 75 проб масличного льна для экспорта.

Анна Кайдалова