ВТБ указал на отсутствие системных проблем и дефолтов в строительной отрасли

Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку и традиционное преобладание оборотного кредитования, ВТБ фиксирует устойчивый инвестиционный спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью «Ъ FM» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Еременко отметил, что более трети выдач в структуре кредитного портфеля приходится на МСП

Фото: ВТБ Руслан Еременко отметил, что более трети выдач в структуре кредитного портфеля приходится на МСП

Фото: ВТБ

По его словам, в структуре кредитного портфеля банка в сегменте МСП на инвестиционные цели приходится более трети выдач. «В объемах это более трети нашего кредитного портфеля, цифра по-прежнему существенная»,— подчеркнул топ-менеджер, комментируя опасения о снижении доли инвесткредитов в пользу оборотных.

Руслан Еременко отметил, что поддерживать инвестиционную активность предпринимателей помогает комплексная система государственной поддержки. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, льготные программы позволяют бизнесу снижать процентную нагрузку и направлять ресурсы на развитие.

«Система мер господдержки постоянно трансформируется... Они помогают: сегодня растет прибыль компаний... В конечном итоге предприятие получает большую прибыль, фокусируется на развитии, отсюда и появляются новые инвестпроекты»,— пояснил он.

Наиболее наглядными примерами эффективности госпрограмм банкир назвал сельское хозяйство и туристическую отрасль. Благодаря профильным программам Минсельхоза и Минэкономразвития Россия стала ведущим экспортером мясной продукции, а в гостиничном бизнесе наблюдается импульс качественного роста. ВТБ, по заявлению Еременко, сегодня является провайдером практически всех основных заявок на развитие туриндустрии по программе №141.

Отдельно член правления коснулся строительного сектора. Он признал снижение массового ипотечного спроса из-за дорогих кредитов, однако указал на отсутствие системных проблем и дефолтов. Драйверами отрасли остаются отношение граждан к недвижимости как к инструменту сбережения и необходимость замещения ветхого жилого фонда. Банк фиксирует тренд на переход застройщиков от точечной застройки к проектам комплексного развития территорий.