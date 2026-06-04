В Самаре суд вынес заочный приговор подсудимой, скрывающейся в Дубае, за кражу бумаги

Куйбышевский районный суд Самары признал бывшую сотрудницу ООО «РН-Учет» виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает Самарский областной суд.

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Как установил суд, подсудимая работала в ООО «РН-Учет» на различных должностях отдела хозяйственного обеспечения. Она выполняла административно-хозяйственные функции, в том числе обеспечивала компанию в различных регионах РФ офисной бумагой и сопровождала закупочные мероприятия, поставку материальных ценностей.

С 2020 года по октябрь 2021 года фигурантка дела, будучи «куратором» договора поставки офисной бумаги, решила похитить бумагу. Она предложила купить офисную бумагу лицу по цене ниже рыночной, самовывозом со складских помещений. Условием была оплата наличными деньгами. Она сообщала организации ложные, не соответствующие действительности сведения о поставке бумаги самовывозом со склада.

Таким образом, подсудимая похитила офисную бумагу на общую сумму свыше 24 млн руб. После совершения преступления она по заграничному паспорту на другую фамилию в 2022 году покинула территорию РФ и улетела в Дубай (ОАЭ). Дело рассмотрено судом в отсутствие подсудимой.

Во время рассмотрения уголовного дела подсудимая в полном объеме возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 800 тыс. руб. в доход государства.

Руфия Кутляева