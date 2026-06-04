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Сергей Лавров возглавит заседание Совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет в Казани

Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 10 июня в Казани под председательством главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Лавров возглавит заседание Совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет в Казани

Сергей Лавров возглавит заседание Совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Лавров возглавит заседание Совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам официального представителя МИД России Захаровой, министры иностранных дел обсудят международную и региональную безопасность, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках организации.

Анна Кайдалова