Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 10 июня в Казани под председательством главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров возглавит заседание Совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров возглавит заседание Совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам официального представителя МИД России Захаровой, министры иностранных дел обсудят международную и региональную безопасность, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках организации.

Анна Кайдалова