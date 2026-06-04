Депутаты думы ХМАО занялись ночным шумом от мотоциклов

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) на очередном заседании обсудили проблему шума от мотоциклов ночью. Парламентарии решили поставить задачу по решению проблемы перед правительством округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«Мотороллеры, мопеды, мотоциклы ездят по ночам по дорогам общего пользования и нарушают тишину, потому что при открытых окнах это явно слышно. Многие граждане жалуются, но сегодня это не выявляют, запрета ездить нет и, соответственно, правонарушения как такового нет»,— сказал депутат Виктор Сысун (ЛДПР) во время обсуждения доклада и.о. директора департамента региональной безопасности Югры Евгения Смокарева.

Господин Сысун заметил, что в некоторых субъектах России есть практика штрафов за такие нарушения. Евгений Смокарев пояснил, что такие меры действительно применяются в Москве, однако для этого необходимо устанавливать измерители шума на дорогах, чтобы фиксировать нарушения.

«Самое сложное — это фиксация этих нарушениях. Здесь у нас сложность, поскольку у нас идет везде сокращение бюджета. Считаю, что в настоящий момент эти мероприятия особого эффекта не принесут и это экономические нецелесообразно»,— сказал господин Смокарев.

Депутат Алексей Савинцев в ответ заметил, что такие устройства могут быть переносными, и устанавливать их можно временно. «К примеру, в Сургуте у "Ленты" постоянно ездят такие хулиганы, которые занимаются дрифтингом, люди жалуются. Может, их поставить там, где мы знаем, что возникает такая проблема, только сработал датчик — полиция выехала»,— сказал господин Савинцев.

Ринат Айсин (ЕР) добавил, что сейчас есть возможность ставить датчики шума на линии освещения, и этот вопрос уже прорабатывали с администрацией Сургута и МВД. Среди проблемных зон он назвал ул. Университетскую и ул. Ленина.

Депутаты приняли решение направить в департамент региональной безопасности письмо, которое поможет решить этот вопрос, и протокольно зафиксировать обсуждение проблемы.

Анна Капустина