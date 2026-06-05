Торг здесь уместен

Здания продуктового рынка «Евразия», существующего на въезде в уфимский микрорайон Затон с 2012 года, могут пойти под снос. Этого в арбитражном суде Башкирии добивается администрация города. По мнению мэрии, три здания рынка, принадлежащие Маргарите Прохоровой и ООО «Башкирская строительная компания», являются самовольными постройками. Ранее к аналогичному выводу пришли две инстанции арбитражного суда, которые установили, что здания были построены без разрешения и не соответствуют требованиям безопасности. Юристы полагают, что суд может обязать собственников привести здания в надлежащее состояние, не требуя их сноса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продавцам на рынке "Евразия" грозит потеря рабочих мест

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Продавцам на рынке "Евразия" грозит потеря рабочих мест

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Администрации Уфы намерена обязать владельца торгово-выставочного комплекса «Евразия» на проспекте Дружбы народов снести три здания продуктового рынка общей площадью 4,3 тыс. кв. м. Иск о признании строений самовольными постройками и последующем их сносе за счет собственника мэрия подала в арбитражный суд Башкирии.

Ответчиками в процессе являются владельцы зданий — предприниматель Маргарита Прохорова и ООО «Башкирская строительная компания» (принадлежит Артуру Шайнурову и Динаре Хабировой).

Ближайшее судебное заседание по существу назначено на 10 августа.

Суть исковых требований в материалах дела не указана, но ранее стороны уже состязались между собой по поводу зданий продуктового рынка.

В 2024 году Маргарита Прохорова и «Башкирская строительная компания» обращались в суд с иском к мэрии Уфы о признании права общедолевой собственности на здания «Евразии», которые городские власти сейчас просят признать самовольными постройками.

Как следует из материалов арбитражного суда Башкирии, в апреле 2017 года «Башкирская строительная компания» выкупила у ООО «Бюро строительного и промышленного проектирования» земельный участок площадью 8,5 тыс. кв. м на проспекте Дружбы народов, на котором находилось здание торгового комплекса площадью 2,5 тыс. кв. м. Затем по согласованию с межведомственной комиссией по вопросам внешнего оформления городских территорий мэрии Уфы, но без разрешения на строительство, к нему были пристроены еще два строения площадью 1 тыс. кв. м и 684,8 кв. м.

В 2022 году Маргарита Прохорова выкупила четверть земельного участка и 1/8 часть здания.

В рамках дела была проведена судебная экспертиза, которая установила, что спорные здания соответствуют строительным нормам и не угрожают жизни и здоровью посетителей «Евразии».

Тем не менее, в декабре 2024 года арбитражный суд Башкирии, не опровергая результаты экспертизы, пришел к выводу, что истцы нарушили закон, построив здания без разрешения.

В марте этого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией. Также суд принял во внимание результаты дополнительной судебной экспертизы, которая установила нарушения при строительстве, создающие «угрозу жизни и здоровью граждан».

«Спорные постройки возведены в соответствии с согласованной проектной документацией на земельном участке, находящемся в частной собственности. При узаконении указанных объектов экспертами были выявлены незначительные замечания, который носят устранимый характер. В настоящее время предпринимаются меры по устранению данных замечаний. В соответствии с правовой позицией Верховного суда РФ, если допущенные при возведении постройки нарушения градостроительных и строительных норм и правил являются незначительными и устранимыми, то снос объекта не является соразмерной мерой ответственности»,— пояснил «Ъ» представитель владельцев «Евразии».

Опрошенные «Ъ» юристы с ним согласны.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш уверена, что «суд обязан исследовать вопрос о возможности приведения объектов в соответствие с установленными требованиями». «Реальный снос действующей торговой инфраструктуры на собственном земельном участке — это именно та ситуация, в которой современные суды, следуя принципу соразмерности, настойчиво ищут компромиссное решение».

«Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, снос — крайняя мера, применимая лишь тогда, когда привести постройку в соответствие с требованиями невозможно. Между тем в заключении судебной экспертизы прямо указано: выявленные нарушения устранимы. Такой вывод эксперта позволяет ответчикам настаивать на приведении строений в соответствие с требованиями»,— полагает адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Искандер Хазиев.

Булат Баширов