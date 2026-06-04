«Уралхим» будет участвовать в социально-экономическом развитии Прикамья

Правительство Пермского края и АО «ОХК «Уралхим» подписали меморандум о социально-экономическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор региона Дмитрий Махонин и генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев, церемония прошла на площадке Петербургского международного экономического форума - 2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Меморандум закрепляет намерения сторон развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнерство в сферах социального развития, улучшения качества жизни населения, охраны окружающей среды и содействия экономическому росту региона.

В числе совместных проектов —развитие социальной инфраструктуры и благоустройство городов присутствия компании в Пермском крае, включая модернизацию объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры. Компания также намерена поддерживать и развивать программы профориентации, целевого обучения, содействие занятости и помощи социально незащищенным категориям граждан.

Особое внимание «Уралхим» будет уделять экологической проблематике. Речь идет о рекультивации земель, мониторинге окружающей среды и поддержке проектов по сохранению водных ресурсов Камского бассейна. Партнерство также охватит культурную, спортивную и молодежную политику — от совместных фестивалей и спартакиад до поддержки талантливой молодежи и развития волонтерства. Отдельным пунктом выделены цифровая трансформация и развитие технологий, включая обмен опытом в области передовых решений.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, только совместными усилиями можно добиться значительных результатов в социальном и экономическом развитии региона. «"Уралхим" — это не только крупный работодатель, но и надежный партнер, который активно участвует в жизни нашего края, и мы уверены, что наше взаимодействие будет только расширяться», —заявил глава Прикамья. Дмитрий Коняев, в свою очередь, отметил, что подписанный меморандум — это продолжение нашей системной работы в регионе. «Для нас важно, чтобы сотрудничество приносило реальную пользу: от реконструкции школ и больниц до экологических проектов и поддержки молодежи. «Уралхим» остается ответственным партнером, который вкладывает средства не только в производство, но и в развитие территорий и человеческого капитала», — подчеркнул генеральный директор АО «ОХК «Уралхим».