Миллионеров в мире становится все больше

По данным ежегодного отчета Capgemini, в прошлом году число миллионеров во всем мире выросло на 2 млн человек и достигло 25,3 млн. Общий уровень мирового благосостояние также вырос — на 8,7%, до $98,3 трлн. Рост благосостояния отмечен почти во всех регионах мира, кроме Ближнего Востока, который страдает от военных конфликтов и замедления экономической активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images

Исследовательская компания Capgemini выпустила ежегодный доклад о мировом благосостоянии World Wealth Report. В нем указано, что устойчивый рост фондового рынка в 2025 году и снижение инфляции способствовали увеличению мирового благосостояния и числа миллионеров. Количество людей с состоянием от $1 млн и выше в прошлом году выросло на 2 млн человек и достигло 25,3 млн человек. Общий объем благосостояния во всем мире увеличился на 8,7%, до $98,3 трлн,— это стало максимальным ростом с 2018 года.

Больше всего миллионеров прибавилось в США — на 736 тыс. человек, общее число достигло 8,7 млн человек. Среди регионов самый высокий рост числа миллионеров и общего благосостояния отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 9,4% и 10,5% соответственно.

Главной причиной аналитики Capgemini называют высокий мировой спрос на полупроводники, который подстегнул азиатские фондовые рынки, благодаря чему в регионе увеличилось число новых миллионеров. Самые высокие результаты показали Япония и Китай, где прибавилось соответственно 436 тыс. и 154 тыс. новых миллионеров. В Индии и Австралии число людей с состоянием от $1 млн увеличилось на 11,3 тыс. и 18,1 тыс. человек соответственно.

В Европе, пережившей спад в 2024 году, число миллионеров в 2025 году выросло — на 6,5%. Отмечается, что «европейский регион выиграл благодаря стабилизации фондовых рынков и снижению инфляции». Самые высокие темпы роста числа миллионеров отмечены в Люксембурге — на 13,5%. В Германии миллионеров в прошлом году стало больше на 11,1%, а во Франции и Великобритании — на 2,7% и 2,6% соответственно.

Рост числа миллионеров отмечен и в Африке — на 4,1%. Это произошло благодаря подъему цен на драгоценные металлы. Больше всего миллионеров в прошлом году прибавилось в Марокко — на 16,8%.

Единственным регионом, где по итогам прошлого года число миллионеров сократилось, стал Ближний Восток — снижение на 1,4%.

Авторы доклада объясняют это региональными конфликтами, снижением цен на нефть, а также напряженностью на рынке труда и общим замедлением экономической активности в ряде государств Персидского залива.

Евгений Хвостик