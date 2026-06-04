«Башспирту» продлили лицензии на производство спирта и алкогольной продукции

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками приняла решение о продлении лицензий АО «Башспирт», сообщили в пресс-службе компании.

До 6 июля 2031 года продлена лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, а также на производство, хранение и поставки этилового спирта.

«Компания продолжает реализацию стратегии развития и укрепление позиций на российском рынке»,— отметили в «Башспирте».

По данным «СПАРК-Интерфакс», предыдущие лицензии истекали в начале июля.

В прошлом году выручка «Башспирта» составила 11,6 млрд руб., чистая прибыль — 266,5 млн руб. Производственные и складские площадки компании расположены в Уфе, Булгаково, Стерлитамаке, Белебее, Бирске и Учалах. Предприятие входит в топ-15 производителей алкоголя России по версии Forbes.

Олег Вахитов