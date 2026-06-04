Доля убыточных организаций в Нижегородской области увеличилась в первом квартале

Доля убыточных организаций за исключением малого и среднего бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений в Нижегородской области в первом квартале 2026 года составила 37,1%. В январе—марте 2025 года убыточными были 29,8% организаций, следует из материалов Нижегородстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доля прибыльных организаций в Нижегородской области в первом квартале сократилась до 62,9%. В январе—марте 2025 года она составляла 70,2%.

Вместе с тем прибыль 860 организаций увеличилась на 21,3% — до 113,6 млрд руб., а убыток 507 компаний сократился на 68,6% и составил 29,2 млрд руб., говорится в материалах статистики.

Сальдированный финансовый результат нижегородских организаций — прибыль минус убыток — составил 84,4 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в сфере транспортировки и хранения.

Владимир Зубарев