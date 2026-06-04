Международная федерация плавания World Aquatics предложила Федерации водных видов спорта России провести чемпионаты Европы и мира, но не в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран World Aquatics предложила не проводить ЧМ по плаванию в Казани

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ World Aquatics предложила не проводить ЧМ по плаванию в Казани

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По словам председателя ФВВСР Дмитрия Мазепина, международная федерация считает, что Казань уже принимала крупные турниры по водным видам спорта и нужно выбрать другую площадку.

Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил рассмотреть в качестве площадки Екатеринбург, где ранее был построен бассейн к Универсиаде.

Анна Кайдалова