World Aquatics предложила не проводить ЧМ по плаванию в Казани
Международная федерация плавания World Aquatics предложила Федерации водных видов спорта России провести чемпионаты Европы и мира, но не в Казани. Об этом сообщает ТАСС.
World Aquatics предложила не проводить ЧМ по плаванию в Казани
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
По словам председателя ФВВСР Дмитрия Мазепина, международная федерация считает, что Казань уже принимала крупные турниры по водным видам спорта и нужно выбрать другую площадку.
Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил рассмотреть в качестве площадки Екатеринбург, где ранее был построен бассейн к Универсиаде.