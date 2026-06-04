В Самарской области в этом году приступят к строительству переливной плотины в Большой Глушице

В этом году в селе Большая Глушица начнутся работы по строительству переливной плотины на реке Большой Иргиз, С подрядчиком заключен контракт, сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Планируется, что новое 150-метровое сооружение защитит от подтоплений более трех тыс. жителей. Плотина позволит безопасно пропускать паводковые воды и предотвратит размыв существующей грунтовой дамбы. Работы проводятся в рамках госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». Завершение строительства намечено на сентябрь 2028 года.

В министерстве уточняют, что также запланирован капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища «Крутой Дол» в поселке Антоновка Сергиевского района. Также предусмотрено определение границ зон затопления и подтопления 12 малых рек региона для дальнейшего планирования защитных мероприятий. Помимо этого, в планах разработка проекта реконструкции гидротехнического сооружения пруда в Никитинке Елховского района и корректировка проекта строительства дамбы инженерной защиты на реке Большой Кинель в Похвистнево.

Руфия Кутляева