Германии не нашлось места в Совбезе ООН

Германия впервые проиграла голосование и не смогла заручиться местом в Совете Безопасности ООН, уступив первенство Португалии и Австрии. Такой исход по итогам голосования 3 июня стал серьезным ударом по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, внешняя политика которого считалась одним из его немногих сильных мест. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль объяснил провал позицией Германии по Израилю и украинскому конфликту, заодно обвинив Россию в антинемецкой кампании в ООН. Внутри же страны в неудаче склонны винить самого канцлера, а не внешние факторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Heather Khalifa / Reuters Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Heather Khalifa / Reuters

Заявка Германии на место непостоянного члена Совета Безопасности изначально критиковалась за поздний тайминг. Австрия и Португалия, которые стали соперниками страны за зарезервированное под европейцев место на 2027–2028 годы, выдвинули свои кандидатуры в 2011 и 2013 годах, в то время как Германия сделала это только в 2020-м.

Однако место в СБ ООН быстро стало приоритетом немецкой внешней политики и при канцлере Олафе Шольце, и при его преемнике Фридрихе Мерце. В Берлине долгое время были уверены в своей победе, тем более что в Генассамблее ООН председательствует экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Но с приближением дня голосования ситуация становилась все менее предсказуемой.

Министр Вадефуль, взявший вопрос лоббирования места Германии в СБ ООН под личный контроль, приехал в Нью-Йорк за несколько дней до голосования и проводил одну за другой встречи с местными дипломатами, чтобы убедить их в необходимости поддержать именно немецкую заявку. Но его усилия не увенчались успехом.

Не помогли ни тезис о том, что Совбезу не нужны сразу два мелких государства, ни позиция ФРГ как второго по величине донора ООН. В ходе анонимного голосования в Генассамблее европейская квота ушла Португалии (134 голоса) и Австрии (131 голос). За Германию проголосовали только 104 присутствовавших. Также в СБ ООН на правах непостоянных членов вошли Зимбабве, Тринидад и Тобаго и впервые в своей истории место получила Киргизия.

Сразу после голосования Вадефуль попытался объяснить провал внешними факторами. Сначала он указал, что страна включилась в гонку в позиции отстающего, затем предположил, что на результаты могла повлиять позиция страны по украинскому конфликту и ее особые отношения с Израилем. «Да, есть некоторые вопросы, по которым мы всегда занимали четкую позицию — позицию, которую разделяют не все государства—члены ООН»,— заявил он. Кроме того, он открыто обвинил Москву в антинемецкой кампании: якобы Россия не хотела видеть Германию в качестве непостоянного члена СБ ООН и занималась лоббированием других стран для предотвращения такого сценария.

В Берлине ответственность за провал возложили на канцлера Фридриха Мерца и на самого Вадефуля, чьи усилия не оправдали ожиданий. Главной претензией к Мерцу стало то, что с самого начала своего срока он уделял повышенное внимание внешней политике, то и дело говоря о возрождении немецкого внешнеполитического величия.

Канцлер обещал восстановить лидирующую роль Германии в Европе и стать ключевым союзником США. За свою активность на этом поприще он даже получил прозвище «канцлер иностранных дел». И, когда его внутренние успехи стали все чаще подвергаться критике, внешняя политика продолжала хоть как-то удерживать его на плаву.

На таком фоне неудача в СБ ООН стала болезненным щелчком по носу канцлеру, обнажив слабость его позиций на международной арене.

В крайне правой «Альтернативе для Германии» прямо указали на неспособность Мерца восстановить международный авторитет страны и назвали итоги голосования позором. «В то время как Мерц в начале своего канцлерства хотел “вернуть нашу страну на международную арену”, Германия до сих пор не имеет места в Совете Безопасности ООН»,— написала в соцсети Х сопредседатель партии Алис Вайдель.

«Зеленые» также возложили вину на Мерца и Вадефуля, указав, что при них страна делает недостаточно для защиты климата и, более того, сокращает объем помощи на цели развития ООН. В «Союзе Сары Вагенкнехт» и вовсе предложили Вадефулю подать в отставку. К критике о стороны оппозиции присоединился и младший партнер консерваторов Мерца по коалиции — социал-демократы. Так, представитель фракции СДПГ в Бундестаге по вопросам внешней политики Адис Ахметович назвал результаты голосования «тревожным сигналом» и показателем того, как страна воспринимается на международной арене.

Сам глава немецкого правительства оказался довольно скуп на комментарии. Канцлер признал, что Германии не удалось достичь своих целей, и сообщил, что страна по-прежнему будет привержена своим задачам в ООН.

Его видимое спокойствие не отражает реального расклада дел: этим провалом канцлер фактически выбил из-под себя одну из последних опор, на которой держится его авторитет. Как следствие, критика его действий внутри страны лишь усилится, а на международной арене сформируется негласный консенсус: если такого тяжеловеса, как Германия, можно обойти в ООН, то похожий подход может сработать и в других международных вопросах.

Вероника Вишнякова