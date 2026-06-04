В Домодедово возбудили дело после гибели трехлетнего ребенка на питбайке

В подмосковном Домодедово трехлетний мальчик погиб во время катания на питбайке под управлением 11-летнего ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следствия, ЧП произошло 3 июня в закрытом коттеджном поселке. «Не справившись с управлением, дети наехали на турник. В результате полученных при падении с питбайка травм 3-летний мальчик скончался на месте», — уточнили в региональном главке СКР.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). «Допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему», — добавили в ведомстве.

В главке призвали родителей несовершеннолетних учитывать, что «питбайк — это не просто игрушка, а спортинвентарь, предназначенный для активной езды и соревнований». Его можно использовать только «с соблюдением требований безопасности в специально отведенных местах», подчеркнули в СКР.